سعر الدولار اليوم الخميس 25-1-2024 خلال نهاية التعاملات

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 25-1-2024، على نفس أسعار يوم أمس الأربعاء، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار في مصر اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار في نهاية التعاملات اليوم الخميس 25-1-2024، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم، على نفس أسعار يوم أمس الأربعاء، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

ويبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الخميس، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ويسجل سعر الدولار اليوم الخميس، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم الخميس 25-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

ويسجل سعر الدولار اليوم الخميس 25-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الخميس 18-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.