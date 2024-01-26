كيف ستنفذ ولاية ألاباما الأمريكية أول حالة إعدام بطريقة «أكثر إنسانية»؟

تستعد ولاية ألاباما ألاباما الأمريكية الليلة لتنفيذ أول عملية إعدام لسجين باستخدام الاختناق بغاز النيتروجين، وهي طريقة جديدة تأمل الولاية في تطويرها كبديل أبسط للحقن المميتة التي تُستخدم في حالات الإعدام، بحسب «رويترز».

وسيكون حكم الإعدام باستخدام الاختناق بغاز النيتروجين من نصيب كينيث سميث، المدان بارتكاب جريمة قتل مقابل الحصول على أموال عام 1988، هو سجين يوصف بـ«النادر» لأنه نجا من محاولة إعدام في نوفمبر الماضي، حيث أجهض مسؤولو ألاباما إعدامه بالحقنة المميتة بعد أن فشلوا في إدخال إبرة في وريده قيامه بشد أعصاب جسده.

تقييد المدان ثم ربط قناع تنفس على وجهه

وبموجب البروتوكول الجديد، الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، سيقوم المسؤولون بتقييد «سميث» في نقالة وربط قناع تنفس على وجهه، وسيتم ربط علبة من النيتروجين النقي بالقناع في عملية الهدف منها حرمانه من استنشاق الأكسجين.

ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في الساعة السادسة مساء، في غرفة الإعدام في سجن هولمان الإصلاحي في مدينة أتمور بولاية ألاباما.

طريقة إعدام إنسانية وغير مؤلمة

ووصفة ولاية ألاباما طريقة الإعدام الجديدة بأنها أكثر طريقة إعدام إنسانية وغير مؤلمة عرفها الإنسان، وتقول الولاية إنه يجب أن يفقد وعيه في غضون دقيقة أو دقيقتين، ويموت بعد ذلك بفترة قصيرة.