تفاصيل تصوير مسلسل الحشاشين لكريم عبدالعزيز: يعرض في رمضان 2024

بدأ العد التنازلي لانطلاق السباق الرمضاني والذي تتنافس فيه عدد كبير من الأعمال الدرامية، وأبرزها مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبدالعزيز.

ونستعرض خلال السطور التاليه بعض تفاصيل عن المسلسل والتي كشفها المخرج بيتر ميمي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

- مسلسل الحشاشين مأخوذ من وقائع حقيقية من القرن الـ11، ويدور حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

- تم تصوير المسلسل في 3 قارات كما أعلن المخرج بيتر ميمي عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

- جرى تصويره في عدد من الدول العربية وهي مصر، لبنان، المغرب، وسوريا.

- استُخدمت فيه الآلاف من قطع الملابس وآلاف من قطع السلاح.

- كما تم الاستعانة بفريق متخصص في المعارك والحروب.

مسلسل الحشاشين

مسلسل «الحشاشين» بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، وعدد من وجة الشباب وسيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

وتدور احداث المسلسل حول طائفة الحشاشين، التي كانت لها دورًا كبيرًا في الأحداث التاريخية بالعالم الإسلامي.