«استعدوا للبرد».. الأرصاد تحذر من انخفاض كبير في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

تحذر الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من انخفاض كبير في درجات الحرارة الأسبوع المُقبل، بأغلب المحافظات، إذ تصل درجة الحرارة في بعض الأقاليم إلى 5 درجات مئوية، ويتكون الصقيع على المزروعات في بعض المناطق، لتبدأ موجة من البرد القارص وتستمر حتى الأربعاء الموافق آخر أيام شهر يناير الجاري، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تُزيد من الإحساس بالبرودة.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» تفاصيل تحذيرات الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل، فضلًا عن تفاصيل كم أقل درجة حرارة في مصر؟ ودرجة الحرارة اليوم وغدًا.

كم تصل درجة الحرارة في الشتاء في مصر؟

وتصل درجة الحرارة في الشتاء في مصر ضمن حالة الطقس في الأيام المقبلة، إلى 16 درجة للعظمى بينما تنخفض بحلول المساء لتصل إلى 3 درجات مئوية فقط في بعض المدن، أي إنّها تقترب من الصفر في تلك المناطق.

كم أقل درجة حرارة في مصر؟

وتشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، أقل درجة حرارة في مصر إذ تبلغ العظمى 16 والصغرى 3، تليها نخل التي تشهد درجة حرارة عظمى 18 وصغرى 5، فضلًا عن محافظات شمال الصعيد التي تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 5 درجات أيضًا.

متى تنزل درجة الحرارة؟

وتنزل درجة الحرارة في مصر، خلال الأسبوع الحالي، فيما يزداد الشعور بالبرودة بفعل نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، والتي تتسبب في إحساس البرودة، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إلى جانب سقوط أمطار على عدد من المحافظات.

درجات الحرارة اليوم وغدا

وفيما يخص درجات الحرارة اليوم وغدا في مصر، فإنّها من المتوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى7 .

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع وفقًا للجدول الآتي:

هل يوجد أمطار اليوم؟

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّه يوجد أمطار اليوم الجمعة في 21 محافظة بنسب متفاوتة تتراوح بين بسيطة ومتوسطة على فترات متقطعة، إذ تضم شمال البلاد، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.