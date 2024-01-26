بطولات نسائية في رمضان 2024.. غادة عبدالرازق تعود من جديد

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم والذي يتميز بمائدة درامية دسمة هذا العام، وتشهد حضور نسائي قوي.

ونستعرض خلال السطور التالية أبرز البطولات النسائية:

مسلسل صيد العقارب

تعود الفنانة غادة عبد الرزاق للدراما الرمضانية بعد غياب بمسلسل «صيد العقارب» والذي يشاركها البطولة فيه كل من، محمود عبد المغني، رياض الخولي، سيمون، محمد علاء جامايكا، أحمد ماهر، ميار الغيطي، وتأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

مسلسل صدفة

كما تشارك الفنانة ريهام حجاج في السباق الرمضاني 2024 خلال مسلسل صدفة والذي يشاركها في البطولة مجموعة من نجوم الفن ابرزهم: خالد الصاوي، شيرين رضا، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، فراس سعيد، سليم الترك وعدد من الفنانين.

مسلسل فراولة

كما تقدم نيللي كريم خلال السباق الرمضاني 2024 مسلسل فروالة الذي ينتمي لنوعيه مسلسلات الـ15 حلقة وتعود به إلى الكوميديا، ويضم المسلسل عدد كبير من نجوم الفن ابرزهم: شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، وعدد كبير من ضيوف الشرف.تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل سر إلهي

وتشارك روجينا في السباق الرمضاني بمسلسل سر إلهي والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة ويشارك مع روجينا في بطولة المسلسل كلا من أحمد مجدي ورنا رئيس ومحمد ثروت ومي سليم ومحمود الحديني ونهى عابدين وأحمد بدير وميمي جمال ومراد مكرم ومحمود حجازي ولأول مرة ابنة روجينا مريم أشرف زكي،اخراج رؤوف عبدالعزيز