أشرس الأنواع.. واشنطن تنقل أسلحة متطورة للاحتلال الإسرائيلي في صفقة جديدة

أعلنت وسائل إعلام أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية «بنتاجون» ستزود دولة الاحتلال الإسرائيلي وبشكل عاجل صفقة أسلحة ضخمة في حربها على قطاع غزة، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، والتهديدات التي تلاحق دولة الاحتلال من جميع الاتجاهات.

وبحسب ما نشرته صحيفة «جروزاليم بوست» العبرية، اجتمع كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين والإسرائيليين في واشنطن أمس الخميس، للمضي قدمًا في مجموعة متنوعة من الصفقات الدفاعية بين البلدين.

ما هي الأسلحة؟

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، سيتم تزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة التالية:

- 25 مقاتلة من طراز إف-35، وتوصف بأنها أشرس الأسلحة.

- 25 مقاتلة من طراز إف 15 آي آيه.

- 12 مروحية من طراز أباتشي.

- عدة آلاف من الذخائر.

وستكون دولة الاحتلال الإسرائيلي، أول دولة خارج الولايات المتحدة تحصل على طائرة بوينغ المتقدمة من طراز إف 15 آي آيه «F15 IA».

الصفقة دراماتيكية

وبحسب ما نشرته شبكة سكاي نيوز، تقول مصادر في الوفد الإسرائيلي، إن الصفقة دراماتيكية، وطلبتها دولة الاحتلال بشكل عاجل، في ظل اشتعال وتطور الصراع في الشرق الأوسط، واحتمال تطورها إلى حرب متعددة الجبهات، لأن جيش الاحتلال في أمس الحاجة إليها.