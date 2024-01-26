صقيع وأمطار في طقس الجمعة.. و«الأرصاد» تحذر: ارتدوا الملابس الثقيلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، استمرار حالة الصقيع بطقس الجمعة، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر عند الخروج من المنزل وارتداء ملابس شتوية ثقيلة حتى لا يصابون بنزلات البرد.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

طقس الجمعة

تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 19 درجة مئوية، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

أمطار على القاهرة

ويستمر سقوط الأمطار وتكون من خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرفة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ووسط سيناء تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

كما تنشط الرياح اليوم على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وفق بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.