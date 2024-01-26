أغرب 10 أشياء تركها نزلاء الفنادق في أوروبا.. منها آلاف العملات المعدنية

يترك نزلاء الفنادق وراءهم مجموعة متنوعة من الأشياء عند انتهاء فترة إقامتهم ومغادرتهم غرفهم، بعضها شائع مثل الملابس والأحذية، وبعضها الآخر أكثر غرابة.

وأجرت إحدى شركات للشركات السياحة التي تُقدم عروض العطلات إلى أكثر من 100 وجهة سياحية في مختلف أنحاء أوروبا، مسحًا على 100 فندق من شبكتها، لمعرفة الأشياء التي يتركها النزلاء أو ينسونها عند رحيلهم، ومن ثم مشاركة العالم بأغرب 10 أشياء عُثر عليها في هذه الغرف، وفقًا لِما ورد على موقع «نيويورك بوست».

وكشفت شركة السياحة الأوروبية عن أغرب 10 أشياء عثر عليها في غرف الفنادق بعد مغادرة النزلاء، وفي مقدمتها أطقم الأسنان ثم الأدوات الخاصة، وفي المرتبة الثالثة جاءت الأطراف الصناعية، وهي أشياء كانت سبب تعجب لكثيرين.

زي لمهرج وكافيار

وتضمنت القائمة بعض الأشياء الغريبة الأخرى، مثل عين زجاجية، وفنجان شاي، وفي المرتبة السادسة جاءت آلاف العملات المعدنية من المارك الألماني المخبأة خلف خزان مياه المرحاض، والشيء الأكثر غرابة في المرتبة السابعة كان زي لمهرج، وبعده في القائمة قارب قابل للنفخ، ومن ثم كافيار، وأخيرًا في المرتبة العاشرة كان خرز مسبحة.

سبب إجراء المسح

وأوضح مات كالاهان، الرئيس التنفيذي لشركة السياحة الأوروبية، سبب إجراء هذا المسح لغرف 100 فندق تابع للشركة، من خلال إصدار بيان، جاء فيه: «العطلات هي وقت للاسترخاء التام، ونحن نحب أن نعرف أن عملاءنا يشعرون بالراحة في منتجعاتنا»، وأضاف «كالاهان» واصفًا هذا المسح في الفنادق بالـ«مثير للاهتمام»، وأن بعض العناصر التي تم العثور عليها في الغرف كانت غير عادية: «استمتعنا بالبحث مع شركائنا في الفنادق».