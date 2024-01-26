تعرف على موعد ومكان عزاء والد الفنان قصي خولي

كشف الفنان قصي خولي، عن الموعد المحدد لتلقي عزاء والده عميد خفيف خولي، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

موعد عزاء والد قصي خولي

قال الفنان قصي خولي إن عزاء والده سيكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30 يناير، في أحد فنادق منطقة الجداف بمدينة دبي بالإمارات، من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة التاسعة مساء.

يذكر أن الفنان قصي خولي كان قد نعى والده بكلمات خاصة عبر «إنستجرام»، وكتب: «ترّجل عميدنا، فارسنا، سيدنا وحبيبنا، ترّجل أبي، إلى اللقاء سيدي ومعلمي، وداعا عميد وداعا يا أبوقصي، من آمن بي وإن مات فسيحيا».