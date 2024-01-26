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موعد دخول المدارس الترم الثاني.. اعرف الخريطة الزمنية للعام الجاري

كتب:

عبده أبوغنيمة
10:34 ص | الجمعة 26 يناير 2024
طلاب مدارس

طلاب مدارس

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد دخول المدارس الترم الثاني للعام الدراسي 2023-2024، وذلك يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024، بالنسبة للمدارس التي يبدأ بها الأسبوع الدراسي يوم السبت.

أما المدارس التي ستكون إجازتها الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، فإن أول أيام الدراسة بالترم الثاني للعام الدراس 2023-2024 سيكون يوم الأحد الموافق 11 فبراير المقبل.

إجازة منتصف العام الدراسي

وبحسب الخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس ستبدأ من غدا السبت الموافق 27 يناير 2024 وتستمر حتى يوم 8 فبراير المقبل.

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