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«التعليم» تعلن موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي 2024 لطلاب المدارس

كتب:

أحمد أبوضيف
12:23 م | الخميس 25 يناير 2024
مدارس

مدارس

كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة منتصف العام الدراسي لطلاب المدارس ستنتهي يوم الجمعة المقبل الموافق 9 فبراير 2024، وسيبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت المقبل الموافق 10 فبراير 2024.

وأوضحت المصادر أن هناك مدارس تبدأ الدراسة يوم السبت، وأخرى تبدأ يوم الأحد، وذلك وفقًا للإجازات الرسمية في تلك المحافظات.

موعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي

و أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن موعد بداية الترم ثابت كما هو دون تعديل أو تأجيل للدراسة، والاستعدادات ستبدأ من الأسبوع المقبل من أعمال الصيانة الشاملة. 

وبدأت عدد  من المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الأول 2023-2024 بالدرجات، من خلال المواقع الرسمية للمديريات.

 

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.