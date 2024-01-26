خبير: أحكام «العدل الدولية» في أغلب تجاربها السابقة تستغرق عدة سنوات

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن ما ستقوم به محكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا هي الإجراءات الشكلية، بينما إجراءات المضمون تتعلق بالنظر في طبيعة ما قامت به إسرائيل من جرائم لحكم نهائي يصدر إما بأن ما قامت به إسرائيل ضد الفلسطينيين إبادة جماعية أو غير ذلك.

أحكام «العدول الدولية» تستغرق عدة سنوات

وأضاف «أحمد»، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحكام محكمة العدل الدولية في أغلب تجاربها السابقة يستغرق عدة سنوات سواء بين عام و 3 أعوام، كما حدث في قضية ميانمار أو البوسنة والهرسك أو في الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن في كل الأحوال المحكمة ستتخذ إجراءات سريعة تسمى إجراءات احترازية تلزم الطرف أو المدعى عليه بأن يقوم بوقف عدوانه لحين البت والفصل في الدعاوى المقامة ضده.

وقف نزيف الدم الفلسطيني

وأشار إلى أن هذا القرار يهدف لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وهذا قرار ملزم من محكمة العدل الدولية، صحيح أنه في بعض الحالات لم يتم الالتزام به، لكن على الأقل يزيد من عزلة إسرائيل دوليا.