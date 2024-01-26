وظائف شاغرة في 8 محافظات برواتب أكثر من 10 آلاف جنيه

كشفت الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة، عن توافر فرص عمل في شركة Transsion، في العديد من المحافظات للتيسير على الشباب ولمساعدتهم في إيجاد وظائف مناسبة لتكون مصدر دخل لهم.

وتطلب شركة Transsion للتعيين شغل وظائف مسؤول منطقة، وذلك وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تفاصيل الوظائف الشاغرة

في السطور التالية، نعرض تفاصيل الوظائف الشاغرة المعلن عنها، وأبرز الشروط التي يجب توافرها.

يشترط الخبرة في مجال بيع الإكسسوارات الذكية والهواتب

مكان العمل: القاهرة / الجيزة / الشرقية / طنطا / الغربية / كفر الشيخ / المنصورة / المنوفية / قنا

متطلبات الوظيفة

مؤهل عال

أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية

يشترط التفرغ التام

تقديم موقف محدد من التجنيد

مميزات الوظيفة

راتب ثابت + عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه

عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع

فرص للترقية

تأمين اجتماعي وتأمين طبي خاص

كيفية التقديم على الوظائف

وعلى الراغبين في التقديم على الوظائف الدخول هنا وملء الاستمارة.