لو عاوز تشتغل.. الطريقة الوحيدة للتقديم على وظائف الحكومة

يبحث الخريجون عن طريقة التقديم لوظائف الحكومة 2024، والتي أعلنتها الوزارات والهيئات والشركات والقطاعات التابعة للحكومة، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة.

كيفية التقديم لوظائف الحكومة 2024

ويمكن التقديم على وظائف الحكومة من خلال بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.e.

وتمكن هذه البوابة الخريجين من التقديم على وظائف الحكومة ومعرفة نوعية الوظائف والشروط المطلوبة للتعيين، بما في ذلك الوظائف المتاحة في الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للبريد والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

الوظائف المطلوبة للتعيين في الهيئة القومية للأنفاق

وحددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية التخصصات المطلوبة للتعيين في الهيئة في تخصصات: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة 2024

وأعلن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عن حاجته للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: «مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات - مهندس عمارة» بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وأعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لـ وزارة النقل حاجته للتعيين في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.