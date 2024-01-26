رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

لو عاوز تشتغل.. الطريقة الوحيدة للتقديم على وظائف الحكومة

كتب:

سلامة عامر
09:47 ص | الجمعة 26 يناير 2024
وظائف حكومية- أرشيفية

وظائف حكومية- أرشيفية

يبحث الخريجون عن طريقة التقديم لوظائف الحكومة 2024، والتي أعلنتها الوزارات والهيئات والشركات والقطاعات التابعة للحكومة، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة.

كيفية التقديم لوظائف الحكومة 2024

ويمكن التقديم على وظائف الحكومة من خلال بوابة الوظائف الحكومية على الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.e.

وتمكن هذه البوابة الخريجين من التقديم على وظائف الحكومة ومعرفة نوعية الوظائف والشروط المطلوبة للتعيين، بما في ذلك الوظائف المتاحة في الهيئة القومية للأنفاق والهيئة القومية للبريد والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

الوظائف المطلوبة للتعيين في الهيئة القومية للأنفاق 

وحددت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لـ وزارة النقل عبر بوابة الوظائف الحكومية التخصصات المطلوبة للتعيين في الهيئة في تخصصات: «مهندس ميكانيكا - مهندس كهرباء - مهندس تصميم مدني - مهندس تصميم معماري - مهندس اتصالات - مهندس كهرباء حاسبات - مهندس إشارات - مهندس أبحاث تربة - مهندس طرق - مهندس تنفيذ - مهندس عطاءات وعقود - مهندس حصر ومستخلصات - مهندس مبان - مهندس مراقبة جودة - مهندس مساحة - مهندس بحوث - مهندس ميكاترونيك»، إضافة إلى 5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية، بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة 2024

وأعلن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة عن حاجته للتعيين في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: «مهندس مساحة - مهندس مدني- مهندس شبكات - مهندس عمارة» بالمستوى الوظيفي الثالث ج، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي

وأعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لـ وزارة النقل حاجته للتعيين في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.

 

اقرأ المزيد:

بعد 10 أيام.. موعد التقديم في مسابقات تعيينات الحكومة بالبريد والعدل والتعليم

عاجل.. تفاصيل تعيينات الحكومة 2023.. بشرى سارة لعشرات الآلاف من الشباب

فئات مطلوبة في تعيينات الحكومة 2023.. تشمل 70 ألف وظيفة

طارق شوقي: طعمنا 65% من العاملين بالتعليم.. ومفيش تعيينات في الحكومة

هل تعلن الحكومة تعيينات مع بناء مدن جديدة؟.. «قوى عاملة النواب» تجيب

مفاجأة: «الخدمة المدنية» لم يلزم الحكومة بـ«مسابقة تعيينات» فى يوليو

"الشيخ": لا تعيينات في الحكومة قبل انتهاء حصر الموظفين خلال مارس 2019

برلمانية: وزيرة التخطيط وعدت بانفراجة في تعيينات الحكومة قريبا
سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.