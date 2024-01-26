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إقبال جماهيري مبهر بأول أيام معرض الكتاب.. والأسعار في متناول الجميع

كتب:

شريف سليمان
11:52 ص | الجمعة 26 يناير 2024
معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قال محمد الفقي، عضو اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إن حضور الجمهور أمس في أول أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 مبهر ومدهش كعادته، إذ شهد إقبالا شديدا كما هو متوقع تحت أي ظروف وأمام أي تحديات، وهذا معهود من جمهور المعرض، إذ فاجئ الجميع بالدورة الاستثنائية خلال جائحة كورونا بإقبال شديد، وتحدي الفيروس.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج هذا الصباح، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إقبال الجمهور على معرض الكتاب يعكس مدى إدراك ووعي، كما أن أسعار الكتب في متناول الجميع، وهناك خصومات كبيرة للغاية في كل أجنحة المعرض، بجانب جناح وزارة الثقافة من خلال الهيئة العامة للكتاب وقطاعات الوزارة بخصم يصل إلى 20%.

وأشار إلى أن وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني أطلقت مبادرة الثقافة والفن للجميع، خصص بها الدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة للكتاب خصص بها جناح في بلازا 1، لا يزيد سعر الكتاب فيه عن 20 جنيها، وهناك بـ 5 و6 و11 جنيها.

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