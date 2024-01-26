أعلنت مديرية التربية والتعليم بمطروح نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة مطروح، بجميع الإدارات التعليمية، عقب الانتهاء من أعمال التصحيح من خلال لجان الكنترولات على مستوى المدارس الإعدادي.

اعتماد نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 محافظة مطروح

وقال إسماعيل جاتو وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، اليوم، إن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة مطروح، جرى اعتمادها من لجان التصحيح في كل مدرسة على حدة ورفعها إلى الإدارة المختصة ومنها إلى المديرية واعتمادها بشكل رسمي طبقاً للإجراءات المتبعة في الامتحانات، تحت إشراف عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة مطروح

وأضاف وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2024 في محافظة مطروح ظهرت في المدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية في إدارة السلوم التعليمية وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة والعلمين والحمام وقطاع البنجر، بالإضافة إلى سيوة التعليمية، وتتاح أمام أولياء الأمور والطلاب لمعرفتها واستلام شهادة إتمام امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه جار حاليا أعمال التصحيح في جميع المواد الدراسية تمهيداً لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأيام المقبلة والمقرر له في بداية الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، وجار حاليا متابعة الكنترولات في الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.