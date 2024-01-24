ختام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

تباينت آراء طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية حول مستوى امتحان مادة الدراسات الاجتماعية الذي أدوه اليوم في آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي استمرت لمدة أسبوع اعتبارًا من الأربعاء الماضي، حيث انقسم الطلاب حول الامتحان ما بين صعب وسهل، فيما أكد عدد من المعلمين المتخصصين أن الامتحان في متناول الجميع ونسبة الصعوبة لا تزيد عن 20% وهي مهمة لقياس مستوى المتفوقين.

الامتحان مناسب جدا للوقت

قالت الطالبة ملك هشام لـ«الوطن» من أمام لجنة الشهيد مدحت طلعت الرسمية للغات ببنها أن الامتحان مناسب جدا للوقت ومن مقرر الفصل الدراسي الأول الذي تم دراسته باستثناء بعض النقاط لقياس المستويات المختلفة للطلاب ولكنه في العموم مقبول.

غرفة عمليات القليوبية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أي شكاوي خاصة بالامتحان، واليوم مر بهدوء كما أن الامتحان جاء متوافقا مع المواصفات.

وأشارت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إلى أن أعمال التصحيح تزامنت مع بدء الامتحانات وجاري العمل في لجان التصحيح بكل جهد تمهيدا لإعلان النتيجة في الموعد التقريبي لها وهو مطلع فبراير المقبل حيث من المقرر إعلانه عقب انتهاء التصحيح والرصد ويمكن الحصول عليها علي الرابط التالي بالاسم ورقم الجلوس من هنا.

وأشارت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنه جرت الامتحان على مدار أسبوع في 440 لجنة امتحانية 113262 طالبا وطالبة مشيرة تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية تعمل على مدار 24 ساعة لتذليل أي عقبة تظهر أثناء امتحانات الشهادة الإعدادية، ويتم التواصل الفعلي مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية لحل أي مشكلة فور حدوثها.