تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة في رمضان 2024.. شخصيات جديدة لياسر جلال

يترقب عشاق الدراما، موسم مسلسلات رمضان 2024، التي ستضم قائمة كبيرة من الأعمال المتنوعة، ومن أبرزها مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة الفنان ياسر جلال، ويعد واحدًا من أضخم الأعمال إنتاجيًا.

تفاصيل مسلسل ألف ليلة وليلة في رمضان 2024

وخلال أحداث مسلسل ألف ليلة وليلة، الذي يشارك ضمن مسلسلات رمضان 2024، يقدم الفنان ياسر جلال، شخصيتين مختلفتين شكلًا ومضمونًا، الأولى هي شخصية شهريار بذقن وشعر أبيض، والثانية شخصية جودر ويظهر من خلاله بشعر وذقن باللون الأسود، وهو الشكل الذي ظهر به مؤخرًا في أكثر من مناسبة.

المسلسل من إنتاج الشركة المتحدة

ويضم مسلسل ألف ليلة وليلة، عددًا كبيرًا من الفنانين من بينهم ياسر جلال وتارا عماد ونور وشيري عادل وياسمين رئيس ووليد فواز وسامي مغاوري وأحمد بدير ومجدي بدر، وضيوف الشرف من بينهم هنادي مهنا، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج الشركة المتحدة، بالتعاون مع شركة «ميديا هب»، وشركة أروما ستوديوز.