سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 26-1-2024 للبيع والشراء

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 26-1-2024، عند نفس أسعار أمس الخميس، ليسجل في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أُعلن عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الدولار في مصر اليوم

تستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر الدولار، اليوم الجمعة 26-1-2024، كما يلي:

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، بنفس أسعار أمس الخميس، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة، 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة، داخل بنك مصر 30.85 جنيه للبيع و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024، داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 30.90 جنيه شراءً أما سعر البيع 30.95 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 26-1-2024، داخل بنك القاهرة 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك قناة السويس اليوم الجمعة 26-1-2024، يصل إلى 30.95 جنيه للبيع و30.85 جنيه للشراء.