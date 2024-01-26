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القبض على متهمين بالاتجار بالعملة في قنا

كتب:

محمد بركات
01:00 م | الجمعة 26 يناير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن من ضبط (شقيقين) بدائرة مركز شرطة نجع حمادي في محافظة قنا، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - ماكينة كهربائية لعد النقود الورقية).

قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية

كما جرى ضبط (تاجر فضيات) بدائرة قسم شرطة المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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