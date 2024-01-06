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اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين لقيامهما بغسل 40 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
03:45 م | السبت 06 يناير 2024
ضبط متهم.. تعبيرية

ضبط متهم.. تعبيرية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير إدارة ومحاسب سابقاً بإحدى الشركات) لقيامهما باستغلال طبيعة عملهما خلال فترة عملهما بالشركة وقاما بتزوير طلبات شراء منسوب صدورها لإحدى شركات الأدوية تفيد – على خلاف الحقيقة - طلبها شراء عقاقير طبية من الشركة.

وتمكنا بوجب ذلك من الاستيلاء على بضائع تجاوزت قيمتها ملايين الجنيهات وقاما بتسوية عهدتهما وإخفاء العجز المالي الناتج عن قيمة البضائع المستولى عليها، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ (40 مليون جنيه).. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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