مرض تسبب في وفاة العامري فاروق.. كيف تقي نفسك منه؟

رحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ تعرض مؤخرًا لوعكة صحية مفاجئة خلال تواجده بمقر النادي الرئيسي بالجزيرة، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات ليخضع لعملية خضع جراحية دقيقة في المخ، قبل أن يدخل في غيبوبة طويلة.

مرض تسبب في وفاة العامري فاروق

ورحل العامري فاروق، بعد فترة طويلة، رقد فيها في غيبوبة داخل المستشفى منذ إصابته بنزيف حاد في المخ.

كيف تقي نفسك من مرض أصاب العامري فاروق؟

وفي السطور التالية، نرصد طرق ونصائح للوقاية من نزيف المخ، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب لـ «الوطن» وما نشره الدكتور أحمد الغيطي، استشاري المخ والأعصاب بحسابه الرسمي، والموقع الطبي webmd

الوقاية من نزيف المخ

- تجنب التعرض لضربات الرأس القوية.

- تجنب ارتفاع ضغط الدم المزمن.

- الابتعاد عن التدخين لأنه أحد الأسباب الهامة لنزف المخ.

- معالجة بعض العيوب الخلقية في الأوعية الدموية للمخ، إذ يؤدي انفجارها إلى نزيف الدماغ.

- معالجة سيولة الدم.

- ضرورة الحفاظ على استقرار ضغط الدم والتنفس.

- مراقبة ضربات القلب وضغط الدم، ومستويات الأكسجين في الدم والضغط داخل الجمجمة.

- الحفاظ على ضغط الدم. عند المستويات الطبيعية.

- منع نوبات الصرع من الحدوث وتقليل الألم.