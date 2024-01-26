من هي زوجة العامري فاروق؟.. الموت أفجعها مرتين في 3 أشهر

أثارت وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حالة من الحزن لدى الكثير من محبيه، وخاصة بعد مكوثه في المستشفى لأكثر من شهرين عقب إصابته بنزيف في المخ، ليتساءل البعض من هي زوجة العامري فاروق؟

زوجة العامري فاروق

«هشام وخالد» شقيقا العامري فاروق، أعلنا وفاته رسميا وذلك عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سائلين الجميع الدعاء له إذ كتبا نفس المنشور: «مصاب آل العامري.. بنفوس راضية وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة أنعي أخي الغالي الشريف العامري فاروق العامري، وزير الرياضة الأسبق نائب رئيس النادي الأهلي.. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يرزقه الفردوس الأعلى دون سابقة عذاب أو حساب أو عتاب.. صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بأكتوبر أمام هايبر وان بعد صلاة العصر.. رجاء الدعاء للفقيد وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.. إنا لله وإنا اليه راجعون».

من هي زوجة العامري فاروق؟

زوجة العامري فاروق هي الدكتورة مي طارق مسعود.

- لديها من الأبناء إبراهيم ومريم

- أفجعها الموت مرتين خلال 3 أشهر.

- توفت والدتها في التاسع من نوفمبر الماضي.

- أدت زوجة العامري فاروق الصلاة على روح والدتها بمسجد السيدة نفيسة.

- شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في جنازة والدة زوجة العامري فاروق.

- دخل العامري فاروق المستشفى في السابع من نوفمبر الماضي أي قبل وفاة والدتها بيومين.

معلومات عن العامري فاروق

العامري فاروق، من مواليد القاهرة في الثامن من نوفمبر من عام 1970، وبلغ من العمر53 عامًا، قبل وفاته اليوم، وشغل عدة مناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.

- كان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.

- شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي بعد نجاحه ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب.

وترددت شائعات منذ نحو 3 أيام تفيد وفاة العامري فاروق، وهو ما نفاه شقيقه الدكتور خالد العامري قائلا: «أخي العامري لازال على قيد الحياة.. إذا حدث شيء إحنا اخواته أول ناس هتعلن.. إزاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة.. ده حاجة مش بتستخبى».