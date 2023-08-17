هبة واصل: على الدولة التوسع في فرض الضرائب أفقيا وليس رأسيا

قالت الدكتورة هبة واصل، أمين عام حزب المصريين الأحرار ومقرر مساعد لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني، إنه يجب التركيز على الصناعة والزراعة والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي وهذا أمر سهل، فالدولة لم تقصر الفترة الماضية من بنية تحتية ولمشروعات الطاقة، واليوم نحصد نتاج المشروعات التي بدأت الدولة تستثمر بها.

إعادة النظر في منظومة الضرائب

وأضافت «واصل»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف» على هامش جلسات الحوار الوطني، أنه يجب إعادة النظر في منظومة الضرائب، فالتوسع في الضرائب رأسيا يحتاج إلى إعادة النظر، فالشعب المصري لديه هاجس، ومن ثم يجب التوسع بالضرائب على نحو أفقي.

ولفتت أن هناك اقتصاداً غير رسمي لا بد أن يكون تحت نظر الدولة، الاقتصاد غير الرسمي لابد أن يدخل في الاقتصاد الرسمي، ولكي يدخل لابد أن يكون هناك مزيد من الحوكمة والرقابة، مطالبة الدولة بمزيد من الرقابة لإدخال الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي.

التوسع بشكل أفقي

وأوضحت أن ذلك يشكل حلاً للضرائب، فالدولة بهذا الشكل تتوسع على نحو أفقي وليس بشكل رأسي، بحيث لا يتم الزيادة على الشخص الواحد.