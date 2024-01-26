خبير اقتصادي روسي ينصح 4 دول عربية بسحب استثماراتها من أمريكا لهذا السبب

نصح ألكسندر نازاروف، الخبير الاقتصادي الروسي، بإعادة النظر في الاستثمار بالسندات الأمريكية إذ أن التداعيات الاقتصادية لأية أزمة جديدة في الولايات المتحدة ستكون أكثر حدة عن سابقاتها.

الطلب على السندات الأمريكية يتراجع

ونقلت «روسيا اليوم» عن الخبير الروسي أن عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عاما وصلت إلى أعلى مستوى لها هذا العام، لافتًا إلى أن الطلب على هذه السندات يتراجع.

وكشف « نازاروف» عن الطريقة الوحيدة لتجنب انهيار الاقتصاد الأمريكي، وهي طباعة عشرات التريليونات من الدولارات الجديدة في غضون أسابيع قليلة، مؤكدًا أن بعد ذلك سيبدأ التضخم المفرط في الولايات المتحدة الأمريكية.

ضرورة إعادة النظر في الاستثمار في السندات الأمريكية

ونصح « نازاروف» في منشور عبر تطبيق «تليجرام» مواجها حديثه لدول عربية رائدة، قائلًا: «إلى السعودية والإمارات والكويت والعراق وغيرها من الدول التي تحتفظ باحتياطاتها من النقد الأجنبي في السندات الأمريكية، لا أستطيع إلا أن أقول كلمة واحدة – اهرب!».