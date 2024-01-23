«الأرصاد» تكشف عن انخفاض جديد في الحرارة: يصل إلى 7 درجات

تواصل درجات الحرارة اليوم انخفاضها عن الأيام الماضية، وفق ما أكدته الدكتورة منار غانم، موضحة أنّ البلاد تشهد أجواء شتوية باردة نهارا، شديدة البرودة ليلا، نظرا لأن درجات الحرارة المسجلة الآن أصبحت أقل من هذا التوقيت في العام الماضي.

الحرارة انخفضت 7 درجات

وأضافت غانم لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة انخفضت من 6 إلى 7 درجات عن التي جرى تسجيلها مطلع الأسبوع، بسبب المنخفض الحار الذى أثر على مصر لأول مرة في يناير، وجعل درجات الحرارة تصل إلى 27 درجة على بعض المدن والمحافظات.

كتل هوائية باردة

وأشارت غانم، إلى أنّ درجات الحرارة ستتراوح حول معدلاتها الطبيعية الفترة المقبلة، بسبب القراءات الضغطية والمناخية المرتبطة بتلك الفترة من العام، والتي ترتبط بالمنخفضات الجوية القادمة من جنوب القارة الأوربية والكتل الهوائية الباردة، التي تأتي من طبقات الجو العليا، وتعمل على انخفاض الحرارة وتكاثر السحب الممطرة.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم

القاهرة 19 12

6 أكتوبر 19 12

بنهــــا 19 12

دمنهور 18 13

وادي النطرون 20 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 18 12

الزقازيق 19 13

شبين الكوم 19 13

طنطا 18 12

دمياط 19 13

بورسعيد 19 12

الإسماعيلية 18 13

السويس 18 14

العريش 20 13

رفح 20 13

رأس سدر 22 12

نخل 22 5

كاترين 18 3

الطور 23 13

طابا 22 14

شرم الشيخ 24 14

الإسكندرية 18 13

العلمين الجديدة 18 14

مطروح 20 12

السلوم 19 12

سيوة 19 10

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 25 12

مرسى علم 26 13

شلاتين 27 16

حلايب 24 17

أبو رماد 24 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 19 9

بني سويف 19 9

المنيا 19 8

أسيوط 20 8

سوهاج 23 9

قنا 23 10

الأقصر 23 10

أسوان 25 12

الوادي الجديد 24 7

أبوسمبل 24 11