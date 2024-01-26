شغل منصب وزير الرياضة.. 10 معلومات عن الراحل العامري فاروق

بعد معاناة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، من نزيف في المخ أدى به إلى المكوث في أحد مستشفيات 6 أكتوبر، قرابة شهرين ونصف، أعلن شقيقه هشام العامري وفاته اليوم، لتخيم حالة من الحزن داخل النادي الأهلي.

وعانى العامري فاروق، من وعكة صحية منذ 7 نوفمبر الماضي، إذ فقد الوعي وتعرض للإغماء، أثناء ممارسة عمله في النادي الأهلي، ما أدى إلى نقله على الفور إلى المستشفى، حتى وافته المنية هناك.

معلومات عن العامري فاروق

نستعرض فيما يلي أبرز المعلومات عن العامري فاروق، بعد وفاته اليوم الجمعة:

- ولد في القاهرة 8 نوفمبر عام 1970.

- نجل فاروق العامري فاروق، أحد أبرز الرموز داخل النادي الأهلي عبر تاريخه، الذين خدموا القلعة الحمراء في أكثر من منصب على رأسها عضوية مجلس إدارة النادي.

- لديه ابنان هما إبراهيم ومريم.

شغل منصب وزير الرياضة

- رجل أعمال وشخصية سياسية ورياضية بارزة، ومن عائلة تنتمي للنادي الأهلي.

- شغل العامري فاروق منصب وزير الرياضة في الفترة من 2 أغسطس 2012 حتى 2 يوليو 2013.

- أحد كبار المستثمرين داخل مصر في مجال التعليم، إذ يمتلك مجموعة مدارس للغات، ودارا للنشر والتوزيع.

جوائز حصل عليها العامري فاروق

- حصل العامري فاروق على وسام التعليم الخاص على مستوى الجمهورية من نقابة المعلمين، كما نال جائزة رائد من رواد التعليم الخاص عام 2004 من وزارة التربية والتعليم

- حصل على جائزة أحسن ناشر لكتب الأطفال والنشء، وأحسن ناشر للكتاب المدرسى، وأحسن ناشر للترجمة من والى اللغة العربية عام 2003.

- حصل على جائزة الإبداع والتميز (الجائزة الذهبية) في مصر يناير 2002 من وزارة الثقافة، وجائزة أحسن ناشر كتاب علمى وجامعى لعامى 2000-2001.

- توفي العامري فاروق عن عمر يناهز 54 عاما، بعد رحلة كبيرة من العطاء للرياضة المصرية.