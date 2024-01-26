تفاصيل الأيام الأخيرة قبل وفاة العامري فاروق.. ماذا حدث داخل المستشفى؟

حالة من الحزن داخل النادي الأهلي، عقب وفاة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة اليوم، بعد فترة طويلة، رقد فيها في غيبوبة داخل المستشفى، إثر إصابته بنزيف حاد في المخ.

العامري فاروق، هاجمته الأزمات الصحية مرارًا وتكرارًا، قبل أن يرقد في النهاية داخل أحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة أثناء تواجده داخل النادي الأهلي بالجزيرة، يوم 7 نوفمبر الماضي، لينقل إلى مستشفى قريب، قبل أن يستقر به الحال داخل المستشفى التي توفي فيها بعد نحو 80 يوما من تعرضه للأزمة.

مفاجأة في وفاة العامري فاروق

كشف الدكتور أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، وصديق العامري فاروق، تفاصيل لحظاته الأخيرة، وما حدث له داخل المستشفى، نقلًا عن زوجته الدكتورة مي مسعود.

وأوضح كامل، لـ«الوطن»، أن الراحل، عانى من تدهور شديد في حالته الصحية: «للأسف حالته كانت سيئة جدًا، والمستشفى اضطرت أنه يكون على جهاز تنفس صناعي، مع محاليل لمحاولة رفع الضغط وضبطه»، متابعا: «االلي حصل في النهاية أن أجهزة الجسم مكانتش بتشتغل والأكسجين مش كفاية».

جسم العامري فاروق يعجز عن المقاومة

أكد الطبيب، أن نزيف المخ ليس السبب الرئيسي للوفاة، موضحًا أن العامري فاروق، كان يمكن أن يبقى حيًا حتى مع توقف المخ: «النزيف طبعًا عمل ضرر بالمخ، وممكن يكون المخ توقف، لكن يظل المريض حي في غيبوبة، لكن الوفاة حصلت لأن الجسم فيه حمل على القلب، والرئتين ولم تتحمل أجهزة الجسم الحيوية، فحصلت الوفاة».