مؤلف فيلم «بنقدر ظروفك»: تجسيد لهموم الطبقات المتوسطة والفقيرة

قال المؤلف سمير النيل، إنه يترقب بفارغ الصبر، موعد طرح فيلمه الجديد «بنقدر ظروفك» في دور العرض السينمائي، خصوصًا وأنه يعبر عن احتياجات وهموم الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرًا إلى أنه يعد من الأعمال المهمة التي كتبها مؤخرًا.

أبطال فيلم بنقدر ظروفك

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ونسرين طافش، ومي سليم، ومحمد محمود، وعارفة عبدالرسول، ومحمود حافظ، وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور، ويوسف الأسدي، وإبرام سمير، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

موافقة فورية

وأشار مؤلف فيلم بنقدر ظروفك، إلى أنه لم يأخذ وقتا طويلا للحصول على موافقة أبطال العمل، خصوصا أنه سادت حالة من الإعجاب والإشادة بمجرد قراءة السيناريو والموافقة عليه فورا.

قصة الفيلم

تدور قصة فيلم بنقدر ظروفك، حول حسن وملك اللذين تربطهما قصة حب، ويعيشان في حارة فقيرة، ويواجهان صعوبات كثيرة تهدد قصة حبهما، وعليهما تخطي هذه الأزمات، ولكن لا أحد يعرف إذا كان الحب قادر على الصمود في وجه العوز والفقر، وكل ذلك في إطار من المفاجآت.