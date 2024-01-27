شهد سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27-1-2024، حالة من الثبات في البنوك، إذ بلغ سعره في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء، بحسب المنصات الرسمية للبنوك الحكومية.

وتنشر «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 27-1-2024، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي 100.24 جنيه للبيع، و99.32 جنيه للشراء.

سعر الكويتي في بنك مصر

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر 100.32 جنيه للبيع، و99.95 جنيه للشراء

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

ووصل سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة للبيع 100.66 جنيه، وللشراء 100.07 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، في بنك إسكندرية للبيع 100.65 وللشراء 96.96 جنيه.