نموذج إجابة امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية بالإسكندرية

يستمر كنترول المرحلة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية في أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي 2024/1/24، وبدأت أعمال التصحيح في اليوم التالي مباشرةً، وتستمر أعمال التصحيح لمدة أسبوع وتقدم «الوطن» نموذج حل امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الشهادة الإعدادية بالإسكندرية.

امتحان متوازن

وقالت ولاء محمد معلم أول اللغة الإنجليزية بمحافظة الإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن امتحان الشهادة الإعدادية في اللغة الإنجليزية الترم الأول كان مناسبا لجميع المستويات، ويُعتبر امتحان مٌتوازن وشامل نقاطا مهمة ومٌتنوعا طبقاً للمٌواصفات الجديدة التي تقيس فهم واستيعاب الطالب لطرق تعلم اللغة الجديدة التي حرصت الوزارة على تفعيلها وأكدت عليها خلال تدريب المعلمين على المناهج الجديدة.

معظم الأسئلة كانت في مستوى الطالب الأقل من المتوسط

وتضيف ولاء محمد، إن معظم الأسئلة كانت في مستوى الطالب الأقل من المتوسط وفى المٌجمل يمكن أن تقول إنه امتحان «خفيف» ولم تكن هناك أي شكاوى من امتحان اللغة الإنجليزية للشهادة الإعدادية في امتحانات الفصل الدراسي الأول، ننشر للطلاب نموذج الإجابة وتوزيع الدرجات لمادة اللغة الإنجليزية ليتمكنوا من مراجعة حلولهم في ورقة الأسئلة.