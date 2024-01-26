احذر هذا الإجراء السريع على تطبيق إنستا باي عند التحويلات المالية

تطبيق إنستا باي، هو تطبيق للتعاملات المالية اللحظية، ويعد من أهم التطبيقات البنكية التي تساعد على تنفيذ عمليات التحويلات ما بين البنوك بشكل لحظي وكذلك سداد الفواتير الخاصة بالخدمات مثل الكهرباء والاتصالات والغاز والمياه وغيرها من الخدمات التي يحتاجها الأشخاص بشكل دائم.

تحذير عند استخدام تطبيق إنستا باي

الدكتور طارق الطنطاوي الخبير الاقتصادي، يقول إنه يجب على جميع الأشخاص الذين يستخدمون تطبيق إنستا باي الانتباه جيدًا لكتابة رقم الحساب الذي يتم التحويل إليه لأنه في حالة التسرع في الضغط على زر التنفيذ وإتمام التحويل دون تدقيق البيانات والتأكد من صحتها جيدًا فأن الفرد مهدد بخسارة مبلغ كبير من أمواله في حالة كتابة البيانات بشكل خاطئ.

وأضاف الطنطاوي، في حديثه لـ«الوطن» أن تطبيق إنستا باي الصادر عن البنك المركزي المصري ساهم في تقديم خدمات هامة وسريعة للمواطنين دون الذهاب إلى مقرات البنوك والانتظار أوقاتًا طويلة من أجل إنجاز عملية التحويلات البنكية وغيرها من الأمور التي يحتاجها عملاء البنوك بشكل مستمر، لذلك تجاوز عدد المستخدمين لتطبيق إنستا باي 7 ملايين مستخدم.

معلومات مهمة عن رسوم تطبيق إنستا باي

- حدود التعامل عبر تطبيق إنستا باي يصل إلى نحو 70 ألف جنيه للمعاملة، و120 ألف جنيه يوميا.

-الحد الأقصى لقيمة المعاملة خلال الشهر على تطبيق انستا باي هو مبلغ 400 ألف جنيه.

- تطبيق إنستا باي يعمل حتى الآن دون أي رسوم من قبل البنك المركزي، وتتم من خلاله عميات التحويلات اللحظية إلى كافة البنوك دون أي رسوم.

- إنستا باي حقق نجاحا كبيرا منذ إطلاقه ويعتبر نقطة في سلسلة نجاحات جاءت من المشروعات الرقمية المتتالية التي أطلقها البنك المركزي على مدار السنوات الماضية.