مفاجأة في خدمة «إنستا باي» على ماكينات الصراف الآلي.. مصدر يكشف التفاصيل

ظهر اسم تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري على بعض من ماكينات الصراف الآلي ATM، في مصر، وتحديدًا في خدمات بدون البطاقة وفي الجهة المقابلة المكتوب بها محفظة الهاتف المحمول، وهو ما يثير فضول الكثير من مستخدمي التطبيق لمعرفة الخدمة المقدمة.

تفاصيل جديدة عن خدمة الـATM

وكشف مصدر بـ«إنستاباي» في تصريحات لـ«الوطن»، عن أن خدمة إنستاباي على ماكينات الصراف الآلي حتى الآن لم يتم تفعيلها.

وأضاف المصدر أن يتم حاليًا إضافتها في ماكينات الصراف الآلي ATM، وأنه من الممكن ظهور الاسم، ولكن لم يتم عمل الخدمة حتى الآن وأنها جار العمل عليها إذ أنها في مرحلة التحديثات .

وأكد أن لا يوجد أي معلومة حتى الآن عن الخدمات التي يقدمها إنستاباي على الـATM، بشكل رسمي، ولكن حاليًا يتم إضافتها على ماكينات الصراف الآلي.

ويذكر أن البنك المركزي المصري قرر إعفاء مستخدمين تطبيق إنستاباي للتحويل النقدي اللحظي، من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية للأفراد.

البنوك المتوفرة في إنستاباي

ويضم تطبيق إنستاباي عدد من البنوك المصرية وهم البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بنك قطر الوطني الأهلي QNB، البنك التجاري الدولي CIB، البنك العربي ، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB، البنك المصري الخليجي EG Bank، البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB، المصرف العربي الدولي AIB، بنك التجاري وفا، البنك المصري لتنمية الصادرات Ebank، بنك البركة، بنك فيصل الإسلامي، بنك HSBC، بنك التعمير والإسكان، البنك الأهلي الكويتي، بنك أبوظبي الإسلامي​​، البنك الأهلي المتّحد، البنك العقاري المصري العربي، بنك الكويت الوطني، بنك قناة السويس، المصرف المتّحد، بنك أبوظبي الأول، كريدي أجريكول، بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الاستثمار العربي، بنك أبو ظبي التجاري مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، سيتي بنك، بنك المشرق، Midbank.​​