بالورقة والقلم.. احسب قيمة معاشك المبكر لجميع موظفي القطاع العام والخاص

قال رأفت إبراهيم الشافعي، المحامي والخبير القانوني، إن الخروج على المعاش المبكر 2024 مستحق لكل موظف عام أم خاص بلغ من العمر سن المعاش القانوني أو جنح لتسوية معاشه عند بلوغ سن الخمسين عاما، والمستحقين للمعاش بعد وفاته هم الأرمل أو الأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش الشروط المنصوص عليها في القانون.

6 شروط للمعاش المبكر 2024

وأوضح أن الدولة المصرية دائما مما تسعى لسد احتياج أصحاب المعاشات في حدود قدراتها الاقتصادية وذلك بعدة قرارات سابقة ومنها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2023 ومنها أيضا حكم المحكمة الدستورية الصادر في يوليو الماضي بإلغاء جدول 9 المرافق لقانون 130 لسنة 2009م وهو جدول معامل المعاش طبقا لسن المتقاعد، ومنها أيضا رفع الحد الأدنى للمعاش، وغيرها من القوانين المعدلة لصالح أصحاب المعاشات من العاملين في القطاعين العام والخاص.

وشرح «الشافعي» في تصريحات لـ«الوطن»، طريقة حساب المعاش العادي أو المبكر وتسويته، مؤكدا أنه يجب أن نفرق بين ما قبل 2020 «أي من عام 2019 وما قبلها» وبين بداية 2020 وما بعدها قائلا: «في عام 2019 وما قبلها كنا نحسب قيمة المعاش بناء على ثلاث معطيات هي تاريخ التعيين بالوظيفة، والمرتب الأساسي، ومدة بلوغ سن المعاش، حيث أنه وفقا للقانون يكون كنا في المعاش العادي نستخرج متوسط الأجر لآخر عامين.

وشرح الخبير القانوني بمثال عملي لطريقة حسب المعاش ما قبل 2020، قائلا: «لو كان آخر عامين هما 2018 و2019 وكان مرتب الشخص أول 6 أشهر بالعامين هو 1000 جنيه وأجر 12 شهرًا التالية هي 1200 جنيه وأجر الـ 6 أشهر الأخيرة هي 1400 جنيه فنقوم بجمع الأجور بعد ضربها في عدد الأشهر ثم نقسمها على عدد الشهور كالتالي:

1000×6= 6000 جنيه

1200×12= 14400 جنيه

1400×6= 8400 جنيه

وبجمع الناتج وقسمته على عدد الشهور نجد التالي:

28800 جنيه ÷ 24 شهرا= 1200 متوسط الأجر، ثم نقوم بعدها بضرب متوسط الأجر في عدد سنوات الخدمة ثم نقسمها على 45 وهي تطبق هذه المسأله دائما في حالة بلوغ سن المعاش الطبيعي أو حالة وفاة المؤمن عليه، وبتطبيق المسألة وإنزال الأرقام مع افتراض مدة الخدمة هي 30 سنة فرضا يكون متوسط الأجر × عدد سنوات الخدمة ÷ 45 = قيمة المعاش المستحق أي «1200 جنيه×30÷45= 800 جنيه وتحسب مكافأة نهاية الخدمة بضرب قيمة المعاش المستحق في عدد سنوات الخدمة».

طريقة حساب المعاش المبكر

كما نوه الخبير القانوني بأن المعاش المبكر يحسب من عام 2019 وما قبلها بذات الطريقة التي تم ذكرها في الأعلى، ويتم تغيير العدد (45) أي الضرب في 1\45 بحيث يتم استبداله بعدد أكبر من 45 طبقا لسن المتقاعد وبما ورد في الجدول رقم (5) ونجد دائما كلما قل سن المتقاعد زاد العدد بالجدول مما يؤدي إلى نقص قيمة المعاش.

المعاش المبكر لما بعد 2019

وحول المعاش المبكر فيما بعد عام 2019 أي من 2020 وما بعدها فينطبق بالإضافة إلى ما سبق متوسط معدل التضخم، ويصدر معدل التضخم دائما في أول شهر يوليو من كل عام بواسطة رئيس هيئة التأمينات.

وضرب مثالا لاستخراج متوسط معدل التضخم نفترض أن معدل التضخم لسنة 2020 هو 5 ومعدل التضخم لسنة 2021 هو 4 ومعدل التضخم لسنة 2022 هو 6 نقوم بجمع معادلات التضخم ومن ثم نقسمهم على عدد السنوات أي 5+4+6=15 ÷3= 5 وبضرب الناتج في قيمة المعاش ومن ثم قسمتها على 100 يظهر معنا المعدل الإضافي للمعاش مقابل معدل التضخم، أي بتطبيق المعادلة على المثال السابق والذي جاء كالتالي:

5×800÷100=40 جنيهًا، وهي القيمة التي تضاف على المعاش إذ يصبح المعاش بعد مراعاة معدل التضخم هو 800 جنيه + 40 جنيها= 840 جنيها.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2024

وأوضح أن هناك شروطًا ينبغي أن تتوافر للقيام بعمل معاش مبكر قد نصت عليها قوانين المعاشات، والتي جاءت كالتالي:

- يجب وصول سن العامل أو الموظف إلى خمسين عاما حتى يستطيع الخروج إلى المعاش المبكر طبقا لآخر تعديل لسنة 2023.

- يشترط قانون التأمينات والمعاشات الجديد عدم سبق وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمى إليها العامل أو الموظف في خلال فترة عمله بالمؤسسة.

- يشترط القانون توافر مدد إشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.

- يشترط أن لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.

- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقا لمدة إشتراكة مضافا إليها مدة خمس سنوات أخرى.

- يشترط أيضا أن لا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عاما وتزيد إلى 25 عاما في سنة 2025 ميلادية، ونتيجة لذلك يحرم الموظف أو العامل الذي يسوي معاشه مبكرا من التعيين في أي مؤسسة أو جهة من الجهات التي تكون خاضعة لأحكام قانون العمل المصري.