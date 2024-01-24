بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تحرك برلماني لحل مشاكل التسوية مع الشركات

مع تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ظهرت بعض المشاكل لبعض العاملين في الشركات، أبرزها الامتناع عن صرف مستحقاتهم وتسوية معاشهم، وبدأت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب بتبنيها والبحث عن حلول لها.

ضوابط المعاش المبكر

وأوضح مصدر برلماني بلجنة القوى العاملة، أن هناك العديد من التعديلات في طريقها للمناقشة وخاصة فيما يتعلق بشروط وضوابط المعاش المبكر وتسويته، على أن يكون ذلك بعد الانتهاء من قانون العمل مباشرة، لافتا إلى أنه جرى التواصل مع عدد من الشركات أطراف المشكلات بعد تقدم عدة نواب بطلبات إحاطة بهذا الشأن، وبالفعل تم تسوية بعضها بحلول مرضية للطرفين.

مشاكل أصحاب المعاشات محل اهتمام

وأكد المصدر البرلماني، أن النواب تلقوا العديد من شكاوى العمال من أصحاب المعاشات المبكرة وجميعها محل اهتمام وتقدير، فحقوق العمال من أولويات اللجنة، لافتا إلى أن اللجنة حاليا تعمل على الانتهاء من قانون العمل وقد بدأت بالفعل في جلسات استماع للأطراف المعنية لبحث الخلافات والوصول لحلول وسطية وصيغة مقبولة تنظم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وفور الانتهاء منه ستتم مناقشة مشكلة المعاش المبكر.

قانون التأمينات والمعاشات

وأجاز قانون التأمينات والمعاشات للعاملين والموظفين الذين يرغبون في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن 60 عاما الخروج وتسويته، بشرط الالتزام بالضوابط التي فرضها القانون.