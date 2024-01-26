رسميا.. زيادة المعاشات: اعرف القيمة وموعد التطبيق| عاجل

أكثر من 11 مليون مواطن من مستفيدي المعاشات على موعد مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات، طبقا لنص قانون التأمينات والمعاشات، في مادته الـ35 والتي نصت على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15% في 30 يونيو من كل عام، على أن تُصرف الزيادة في أول يوليو.

زيادة المعاشات الجديدة

وطبقا لنص القانون، تأتي زيادة المعاشات بنسب تتراوح ما بين 195 جنيها و1512 جنيها، ليكون بذلك الحد الأدنى الجديد للمعاشات اعتبارا من يوليو 2024، 1495 جنيها، فيما يكون الحد الأقصى الجديد للمعاشات 11 ألفا و592 جنيها، وذلك بدلا من الحد الأدنى المعمول به حاليا في المعاشات والبالغ 1300 جنيه، والحد الأقصى للمعاشات البالغ 10 آلاف و80 جنيه.

وأوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أن الزيادة المرتقبة التي تم إقرارها على الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، سيتم تطبيقها على المتقاعدين حديثا، ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي، حيث سيصاحب تلك الزيادة في الحد الأدنى والأقصى، زيادة في قيمة الاشتراك.

موعد تطبيق زيادة المعاشات

وقال البدوي لـ«الوطن»: «وفقا لقانون أصحاب المعاشات 148 لسنة 2019، فإن هناك زيادة دورية في أول يوليو من كل عام، بنسبة 15%»، لافتا إلى أنّ موعد التطبيق موضح بحسب القانون، ولكن هناك توجيهات رئاسية للحكومة بحزمة إجراءات حماية اجتماعية جديدة، وقد تشهد تلك القرارات تبكير موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة على جميع المتقاعدين قبل موعد الصرف الطبيعي في يوليو، ونأمل أن يكون صرف الزيادة الجديدة تكون مع دخول شهر رمضان المبارك.