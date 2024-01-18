بالورقة والقلم.. اعرف معاشك هيبقى كام بعد الزيادة الجديدة 2024

تعد زيادة المعاشات 2024، حديث المواطنين الأول في الشارع المصري في الآونة الأخير، إذ أكد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال، أنه يتوقع زيادة تقدر بنسبة 15% ومن المقرر أن تُصرف قبل بدء شهر رمضان المقبل 2024.

زيادة المعاشات والمرتبات2024

وحول الحديث عن زيادة المعاشات 2024، قال شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إن قانون 148 لسنة 2019 للتأمينات والمعاشات، أتاح العديد من المميزات للمؤمن عليه وفتح المجال لزيادة المعاشات، إذ جاء في المادة 32 من القانون عند وفاة صاحب المعاش، بإعطاء مصاريف الجنازة لمن يستحق المعاش من بعده.

موعد زيادة المرتبات للقطاع الحكومي

واستعرض «الجعار» خلال تصريحاته لـ«الوطن»، زيادة المعاشات 2024 المرتقبة بنسبة 15% والتي جاءت على سبيل المثال كالتالي:

- الشخص الذي يتقاضى 1725جنيهًا عند الزيادة سيحصل على 1983.75 جنيها.

- الشخص الذي سيحصل على 1840 جنيها عند الزيادة سيحصل على 2116 جنيها.

- الشخص الذي سيحصل على 2300 جنيه عند الزيادة سيحصل على 2645 جنيها.

- الشخص الذي سيحصل على 2300 جنيه عند الزيادة سيحصل على 2645 جنيها.

- الشخص الذي سيحصل على 3220 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 3703 جنيهات.

- الشخص الذي سيحصل على 3335 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 3835.25 جنيه.

- الشخص الذي سيحصل على 3450 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 3967.5 جنيه.

- الشخص الذي سيحصل على 3680 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 4232 جنيها.

- الشخص الذي سيحصل على 4025 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 4628.75 جنيه.

- الشخص الذي سيحصل على 5175 جنيها، عند الزيادة سيحصل على 5951.25 جنيه.

قانون المعاشات

وأوضح «الجعار» أن المادة 32 من قانون المعاشات نصت على صرف 3 أشهر عند وفاة صاحب المعاش، وتُصرف الزيادة للأرمل، وفي حال عدم وجود هؤلاء الأشخاص على قيد الحياة، فإنه يصرف معاش 3 أشهر لأرشد الأولاد، كما أنه لابد من صرف هذه النفقات خلال 3 أيام من تقديم الطلب.