اعرف موعد قرار زيادة المعاشات الجديد 2024.. هل يُصرف مبكرا؟

يرغب قطاع كبير من أصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في معرفة موعد قرار زيادة المعاشات الجديد، وهل سيتم تبكير موعد الصرف قبل الموعد القانوني من عدمه، وخلال السطور التالية تجيب «الوطن» عن تساؤل المواطنين عن موعد قرار زيادة المعاشات الجديد.

موعد قرار زيادة المعاشات الجديد

وفقًا للقانون الخاص بالتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يكون موعد قرار زيادة المعاشات الجديد في شهر يوليو من كل عام، وبنسبة زيادة 15% كحد أقصى، وذلك إن لم يصدر قرار من الحكومة المصرية بغير ذلك، مثلما حدث العام الماضي وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي صرف علاوة استثنائية في شهر سبتمبر 2023.

علاوة استثنائية

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال شهر سبتمبر الماضي صرف علاوة استثنائية قدرها 300 جنيه، وتم الصرف بأثر رجعي عن شهري أكتوبر ونوفمبر بمبلغ 600 جنيه.

وتسعي الدولة المصرية إلى تطبيق حزم اجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأشخاص، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين تليق بهم، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لتطوير المعاشات، وهو ما اتضح خلال السنوات الأخيرة.