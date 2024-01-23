«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات ومرتبات الموظفين 2024

تعد زيادة المعاشات ومرتبات موظفي القطاع العام والخاص من أكثر الموضوعات التي يرغب ملايين المواطنين في معرفة تفاصيلها، خاصة بعدما أعلنت وزارة المالية واتحاد العمال عن زيادة المرتبات والمعاشات خلال العام الجاري بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل التسهيل على المواطن المصري وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية جراء الأزمة العالمية.

زياة المعاشات والمرتبات 2024

وعن زيادة المعاشات والمرتبات 2024، تستعرض «الوطن» في تقريرها التالي عددا من الأسئلة والإجابة عليها بناء على ما أكدته وزارة المالية واتحاد العمال ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:

متى موعد زيادة المعاشات؟

وفق قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، فإن موعد زيادة المعاشات 2024 يكون في شهر يوليو من كل عام وتكون نسبته 15% كحد أقصى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر خلال عام 2023 قرارا بصرف علاوة استثنائية في شهر سبتمبر، وذلك من أجل رفع حدة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتشير أغلب التوقعات إلى زيادة المعاشات والمرتبات لموظفي الدولة 2024 قبل شهر رمضان المبارك مثلما حدث في العام الماضي.

كم عدد المستفيدين من زيادة المعاشات 2024؟

يوجد 11 مليون مواطن يستفيدون من زيادة المعاشات خلال الفترة المقبلة.

نسبة زيادة المعاشات

زيادة المعاشات ستكون 15% كحد أقصى، ولكن في حال إذا قررت الدولة المصرية تبكير موعد المعاش أي قبل شهر يوليو، فإنه في ذلك الحالة يكون المواطن حصل على زيادة قدرها 60% على المعاش على مدار 4 أشهر قبل موعد الصرف الرسمي، وهي زيادة 15% أول مارس، وزيادة 15% أول أبريل، زيادة 15% أول مايو، وزيادة 15% أول يونيه.

ما جدول زيادة المعاشات الجديد 2024؟

بحسب آراء العديد من الخبراء والقانونيين وبعض المصادر، فإن جدول المعاشات بعد زيادتها بنسبة 15% ستكون كالتالي:

- من يتقاضى مبلغ 1500 جنيها سيصبح المعاش 1725 جنيها.

- من يتقاضي مبلغ 1600 جنيها سيصبح المعاش 1840 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2000 جنيه سيصبح المعاش 2300 جنيه.

- من يتقاضى مبلغ 2300 جنيه سيصبح المعاش 2645 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2600 جنيه سيصبح المعاش 2990 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 2900 جنيه سيصبح المعاش 3335 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3200 جنيه سيصبح المعاش 3680 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3500 جنيه سيصبح المعاش 4025 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 3800 جنيه سيصبح المعاش 4370 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4100 جنيه سيصبح المعاش 4715 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4400 جنيه سيصبح المعاش 5060 جنيها.

- من يتقاضى مبلغ 4700 جنيه سيصبح المعاش 5405 جنيهات.

-من يتقاضى مبلغ 1080 جنيها سيصبح المعاش 11592 جنيها.

هل تناقش زيادة المعاشات داخل مجلس النواب؟

بالتاكيد، كما أن سيتم مناقشة الزيادة داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وسيتم عرضها بعد ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان لإقرارها، ومن المتٌوقع أن تكون زيادة المعاشات في شهر مارس المقبل أي قبل شهر رمضان على حسب ما أكدته النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

هل تشمل الزيادة العاملين في القطاع الحكومي؟

بالتأكيد، تشمل الزيادة العاملين في الدولة ونسبتها 15% على حسب ما أكده اتحاد العمال.

هل هناك أشخاص محرومون من زيادة المعاشات 15%؟

على حسب رأي العديد من الخبراء القانونيين، ومن بينهم شريف عبد السلام المحامي بالنقض، فإن هناك 4 حالات يٌحرم فيها الشخص من المعاش، وهي في حالة وفاة الشخص، أو في حالة الزواج للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت، وفي حالة بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، ولكن هناك بعض الحالات المستثناة مثل العاجز عن الكسب، والطالب حتى يتم تعيينه في عمل أو يزاول مهنة، والحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل، فضلا عن توافر شروط معاش آخر «أي يجمع الشخص معاشين».

هل هناك زيادة في مرتبات العاملين بالقطاع الخاص؟

بالتأكيد، هناك زيادة للعاملين في القطاع الخاص تُقدر بـ500 جنيه، حيث يكون الحد الأدنى للأجور 3500 جنيه، دون استثناء أي احد من الموظفين، وذلك على حسب قرار المجلس القومي للأجور.

ما موعد زيادة العاملين في القطاع الخاص؟

زيادة المرتبات للعاملين في القطاع الخاص سيتم صرفها مع مرتب يناير الجاري للعاملين في القطاع الخاص أي خلال أيام.

ماذا يفعل عامل القطاع الخاص إذا لم يحصل على زيادة 500 جنيه؟

يجب على العامل الذي لم يحصل على 500 جنيه زيادة في راتبه خلال صرف مرتبات يناير بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور أو مديرية القوى العاملة التابعة لمنشأة العمل، وذلك لمخالفة مقر عمله لقرارات الحد الأدني للأجور.