منى زكي وصناع فيلم «الرحلة 404» في ضيافة «صاحبة السعادة» الاثنين المقبل

تحل النجمة الكبيرة منى زكي، ضيفة على برنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، على قناة «dmc»، يوم الاثنين المقبل، في تمام الحادية عشرة مساء.

وتروي منى زكي خلال الحوار مجموعة من الحكايات والكواليس الخاصة بفيلم «الرحلة 404»، كما تسرد بعض التفاصيل الخاصة بالعمل.

أبطال العمال في ضيافة «صاحبة السعادة»

وينضم إلى منى زكي، خلال الحلقة، المخرج هاني خليفة، والمؤلف محمد رجاء، والفنانتان جيهان الشماشرجي وسعاد بوشناق، الذين يتطرقون لعدد من الشخصيات وضيوف الشرف في الفيلم، وكواليس ما دار بينهم أثناء التصوير، وعدد من المفاجآت والأحداث، التي لن يتعرف عليها المشاهد سوى في البرنامج.

جدير بالذكر أن حلقة «الثلاثاء» من البرنامج، ستكون خاصة عن الفنان الراحل محمد فوزي، ولقاء مع الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والمايسترو أحمد عامر، والناقد الفني أشرف غريب، مع مجموعة كبيرة من الأصوات الواعدة من دار الأوبرا المصرية، يقدمون مجموعة من أهم الأغنيات التي قدمها الراحل محمد فوزي.