فانوس سحري للأمهات.. طريقة «مارينا» للعلاج بالفن وتبسيط المناهج بالقماش

لم تكتفِ مارينا فايز بتصميم الكتب التفاعلية والألعاب للأطفال بالقماش حفاظاً على صحتهم، بل طورت من أدائها بالدراسة في جامعة عين شمس والحصول على دبلوم، حتى تستطيع دمج عملها كأخصائي علاج بالفن مع منهج المونتيسوري، لفهم المشاعر السلبية للطفل، سواء قلق أو خوف أو غضب وتذمر، من خلال دراستها لتقديم حلول له ومساعدته في التخلص من أي مشكلة تقابله، مؤكدة أن الكتب التي تصممها تشمل الأطفال الأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضاً هناك أنشطة تشمل الكبار لمساعدتهم في حل مشكلاتهم.

تهتم «مارينا» باستخدام مواد آمنة وصديقة للبيئة للحفاظ على صحة الطفل، خاصة الرضع الذين يضعون كل ما يقابلهم في فمهم، وتلك كانت مشكلة معظم الأمهات اللاتي يرفضن شراء ألعاب للطفل في سن صغيرة حتى لا تصيبه بميكروب، ولكن استطاعت «مارينا» حل هذه المشكلة وتصميم ألعاب تناسب الصغار من عمر يوم ومجسمات بألوان مختلفة.

«تميزت بالقصص المصورة للأطفال، والورقية بدأت أجسمها بصور متحركة مع الألعاب عشان تخدم الأولاد في دراستهم كمان»، مشيرة إلى أنها حاولت تبسيط مناهج كثيرة مثل اللغة الإنجليزية والعربية كبدايات لتأسيس الطفل بالألعاب: «كمان بعمل ورش للأطفال علشان أعلمهم شغل الهاند ميد».

تحكي أنها تُعلِّم الطفل التعبير عن نفسه من خلال قصة أو تمثيل أو مسرحية أو سيكودراما أو مسرح عرائس ورسومات بالأصابع ومحاكاة: «بسيبه كمان يعبّر عن نفسه بالرسم والموسيقى، والأعمال والمنتجات اليدوية، وبدأت أدمج العلاج بالفن بالمونتيسوري».

تُعلم الأطفال أيضاً من خلال ورشها كيفية التعبير عن مشاعرهم وتكوين شخصيته واختيار صديق جيد وتعزيز الثقة بالنفس: «وإزاي يخرّج اللا شعور ويعرف ذاته من خلال عمل فني ورسومات وبعدين نبدأ نحللها ونساعده».