أخطر 3 أيام في يناير.. احذر 4 فيروسات تنشط في الطقس الحالي

برودة شديدة على أنحاء البلاد في الصباح وتزداد برودة في ساعات الليل، وهو طقس مناسب لنشاط 4 فيروسات خطيرة تنتشر وتسبب مضاعفات خطيرة قد تصل للالتهاب الرئوي، وبسببها يجب التزام الإجرءات الاحترازية.

4 فيروسات خطيرة منتشرة في الطقس الحالي

وبحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن» تنتشر بين الناس حاليًا، 4 فيروسات تنفسية: «الإنفلونز، متحور كورونا، فيروسات تصيب بنزلات البرد، التنفسي المخلوي» كلها منتشرة بس الأكثر شيوعًا الانفلونزا الموسمية؛ هما مش فيروس واحد لكنهم الأصعب والأشهر في الإصابة التنفسية.

مضافعات خطيرة للفيروس الأكثر شيوعًا

وبعد تصريح «الحداد» فإن الإنفلونزا الموسمية هي الأكثر شيوعًا بين المواطنين الآن، ونستعرض أهم مضاعفاتها بحسب موقع «healthlinkbc» البريطاني؛ وعلى الرغم من أن معظم حالات الأنفلونزا تتحسن دون التسبب في مشاكل أخرى، إلا أن المضاعفات تتطور أحيانًا، وتكون كالتالي:

- الالتهاب الرئوي، وهو التهاب في الرئتين، ونادرا ما يسبب الوفاة لدى الشباب الأصحاء، ولكن يمكن أن يكون في كثير من الأحيان مهددًا للحياة لدى كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض أخرى، والنساء الحوامل.

- التهاب قصيبات، وهو التهاب الممرات الهوائية الصغيرة، ويؤثر على الرضع وهو السبب الرئيسي لمرض الجهاز التنفسي السفلي الخطير.

- التهاب الجيوب الأنفية، وهذا يعني أن الأغشية المخاطية التي تبطن داخل الأنف والجيوب الأنفية في الوجه تصبح مصابة وملتهبة.

- الخناق؛ وهو تورم أو انسداد في القصبة الهوائية يسبب بحة في الصوت، وسعالًا نباحيًا، وصوتًا عالي النبرة عند التنفس.

- صعوبة في التنفس.

- التهاب عضلة القلب، أو الكيس المحيط بالقلب، أو غيرها من العضلات.

أخطر 3 أيام في يناير

وبحسب تصريحات محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، تمر البلاد بمنخفض جوي شديد، بداية من الاثنين المقبل حتى الأربعاء المقبل، والذي بالطبع سيؤثر على درجات الحرارة التي ستنخفض عن معدلها الطبيعي.