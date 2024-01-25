بعد تحذير الأرصاد هناك 10 نصائح احذر تجاهلها أثناء الأمطار، خاصة من يوم الاثنين المقبل وحتى يوم الأربعاء المقبل، ستكون الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية، لذا يجب الانتباه جيدًا، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، 10 نصائح احذر تجاهلها أثناء الأمطار، وذلك بعد تحذير الأرصاد:

بعد تحذير الأرصاد 10 نصائح احذر تجاهلها أثناء الأمطار

يفضل عدم الخروج من المنزل أثناء سقوط الأمطار بفصل الشتاء، وعند الاضطرار إلى الخروج، يجب ارتداء ملابس واقية للمطر.

الحرص على تناول الأدوية الخاصة بالأزمات الربوية، حتى لا تحدث مشاكل صحية خلال التعرض للمطر.

يفضل على المرضى والأطفال عدم الخروج من المنزل.

يجب عدم تناول أي طعام مكشوف تعرض للمطر، لأن المطر محمل بالأتربة والغبار والميكروبات، وهناك الكثير من الجراثيم تنتشر خلال المطر تسبب الإسهال والالتهابات الجلدية والتنفسية، إذ يمكن أن تحمل مياه الأمطار البكتيريا والطفيليات والفيروسات والمواد الكيميائية التي يمكن أن تصيبك بالمرض.

غسل الأيدي والوجه فور الوصول لمكان العمل.

الاستحمام عند الوصول إلى المنزل.

عدم تناول أي مشروبات باردة.

البعد عن لوحات الإنارة والإعلانات.

البعد عن الأماكن الرطبة والجدران.

البعد عن الخرابات والجدران المهدمة والقديمة لأنها تنشر العدوى بالفطريات خلال المطر.

عدم شرب ماء المطر أو الاختلاط بماء المطر.

تجنب اللعب أو الخوض في ماء المطر.

الابتعاد عن المدخنين وأماكن التدخين السلبى، التي تزداد في الشتاء، وهذا يقلل من مناعة المعرضين للعدوى بالإصابة بنزلات البرد والانفلونزا، مما يساهم في تسهيل انتشار متحورات كورونا.

تلعب درجة الحرارة المنخفضة و انخفاض الرطوبة، وسقوط الأمطار أيضًا، أدواراً مهمة في فترات استقرار فيروس الجهاز التنفسي، خارج الجسم البشرى على الأسطح ومعدلات انتقاله بين البشر.