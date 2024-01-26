تحذير عاجل من شعبة الذهب بشأن الأسعار: هذا الموعد الأنسب للشراء | عاجل

قال ناجي فرج، عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن وجود إقبال كبير على شراء الذهب خلال الفترة الحالية يعد السبب الرئيسي لزيادة سعر الذهب بشكل غير مبرر، مشيرا إلى أن الارتفاع في السعر الأخير للذهب في الأسواق غير منطقي حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 لما قيمته 3855 جنيها.

فرج: الأسعار غير المبرره قد تتلاشي سريعا

وأضاف «فرج» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار غير المنطقية في أسعار الذهب بالأسواق خلال الفترة الحالية قد تتلاشي سريعًا، حال هدوء منسوب شراء الذهب من قبل المواطنين في الأسوق، لأن الارتفاعات الحالية لا أساس لها، مشيرا إلى أن الارتفاعات في أسعار الذهب بالأسواق غير حقيقية وتعكس مدى إقبال المواطنين على شراء الذهب فيما يخص السبائك والجنيهات الذهبية.

وأوضح عضو الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بشراء الذهب كسبائك أو جنيهات ذهبية ذلك لأنها قليلة المصنعية، وبالتالي يتخذ البعض منها ملاذا آمنا للحفاظ على قيمة العملة الخاصة به ومنعها من التآكل نظرا لوجود حالة تضخم مالية عالمية تشهدها الأسواق.

التأني في شراء الذهب

وشدد عضو الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، على المواطنين بضرورة التريث قبيل شراء الذهب، حيث إن الزيادة الكبيرة من قبل المواطنين في سوق الذهب للشراء يعد زيادة في أعداد الراغبين في اقتنائه، الأمر الذي يدفع بعض التجار لرفع سعر الذهب.