سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 26-1-2024 في منتصف التعاملات

أعلنت الشعبة العامة للذهب سعر جرام الذهب عيار 21 الجمعة 26-1-2024 في مصر، خلال منتصف التعاملات الصباحية في محلات الصاغة.

وتنشر «الوطن» سعر الذهب في مصر بمحلات الصاغة، وهي كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4406 جنيهًا للبيع و4349 جنيهًا للشراء، يضاف إلى تلك الأسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3855 جنيهًا للبيع و3805 جنيهًا للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3304 جنيها للبيع و3261 للشراء دون ضريبة أو مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2570 جنيها للبيع و2536 للشراء، يضاف إليها الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب 30 ألفًا و840 جنيها قبل إضافة سعري الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من الذهب عيار 21.