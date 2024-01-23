مشاهد توثق لحظات الرعب بسبب زلزال الصين.. قتلى وجرحى وانهيار مباني (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بعد أن ضرب زلزال الصين بقوة 7.1 درجة، تحديدا بمحافظة ووشي في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانج ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد، في الساعة 2:09 صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات.

وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، زلزال الصين عمق مركزه 22 كيلومترا، ومنذ ذلك الحين حدثت عدة هزات ارتدادية بالقرب من مركز الزلزال.

زلزال الصين

مباشرة بعد وقوع زلزال الصين، أطلقت القيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في شينجيانغ وفيلق شينجيانغ التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية آليات الاستجابة للطوارئ لعمليات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث.

قتلي و اصابات بالعشرات جزاء زلزال الصين

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أُرسل ما يزيد عن 630 جنديًا مخصصين للقيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في شينجيانغ و678 جنديًا مخصصين لفيلق شينجيانج التابع لحزب العمل الشعبي إلى مركز زلزال الصين لإجراء التحقق من الكوارث والقضاء على المخاطر وغيرها من الإجراءات وأعمال الإنقاذ

وذكرت جمعية الصليب الأحمر الصينية اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص إجمالي 3 آلاف و740 مجموعة من إمدادات الإغاثة للمناطق المتضررة من زلزال الصين في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد

In a heartwarming turn of events, a 10-year-old girl has been rescued from the rubble of collapsed homes. The scene unfolded after a 7.1-magnitude earthquake rocked Xinjiang Uygur Autonomous Region, NW China early Tuesday. pic.twitter.com/AY9CUXdBzg — China Xinhua News (@XHNews) January 23, 2024

وذكرت «شينخوا»، أن الهزات القوية الناجمة عن زلزال الصين تسببت في انهيار منزلين وسقوط خطين رئيسيين للكهرباء بالقرب من مركز الزلزال، كما أغلقت هيئة السكك الحديدية في شينجيانغ على الفور الطرق في المناطق المتضررة من الزلزال وأوقفت تشغيل 27 قطارا.

انهيار أرضي يودي بحياة 31 شخصا في الصين

وذكرت وكالة أنباء «شينخوا»، أن 31 شخصا لقوا حتفهم ولا يزال العديد في عداد المفقودين بعد انهيار أرضي في منطقة جبلية نائية في مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين، حيث وقعت الكارثة قبل الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين، في قرية ليانغشوي في الجزء الشمالي الشرقي من مقاطعة يونان.

وقالت السلطات في وقت سابق من اليوم، إن إجمالي 44 شخصا إما في عداد المفقودين أو عثر عليهم ميتين، واستأنفت السلطات عمليات البحث والإنقاذ يوم الثلاثاء بعد تعليق العمل مؤقتا بسبب إنذار آخر بانهيار أرضي

ويعمل أكثر من 1000 من رجال الإنقاذ وسط درجات حرارة متجمدة وتساقط الثلوج، وفقا لوزارة إدارة الطوارئ. وتم إنقاذ اثنين من الناجين يوم الاثنين.

وأضافت الوكالة، نقلا عن تحقيق أولي أجراه خبراء محليون إن الانهيار الأرضي نجم عن انهيار منطقة شديدة الانحدار على قمة منحدر، حيث يبلغ عرض الكتلة المنهارة نحو 100 متر (330 قدما) وارتفاعها 60 مترا (200 قدم). ويبلغ متوسط سمكها حوالي ستة أمتار (20 قدمًا). ولم توضح سبب الانهيار الأولى.