مشاهد توثق لحظات الرعب بسبب زلزال الصين.. قتلى وجرحى وانهيار مباني (فيديو)

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرين بعد أن ضرب زلزال الصين بقوة 7.1 درجة، تحديدا بمحافظة ووشي في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانج ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد، في الساعة 2:09 صباح يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت السلطات.

وفقا لمركز شبكات الزلازل الصيني، زلزال الصين عمق مركزه 22 كيلومترا، ومنذ ذلك الحين حدثت عدة هزات ارتدادية بالقرب من مركز الزلزال.

مباشرة بعد وقوع زلزال الصين، أطلقت القيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في شينجيانغ وفيلق شينجيانغ التابع لقوات الشرطة المسلحة الشعبية آليات الاستجابة للطوارئ لعمليات الإنقاذ والإغاثة في حالات الكوارث.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، أُرسل ما يزيد عن 630 جنديًا مخصصين للقيادة العسكرية لجيش التحرير الشعبي الصيني في شينجيانغ و678 جنديًا مخصصين لفيلق شينجيانج التابع لحزب العمل الشعبي إلى مركز زلزال الصين لإجراء التحقق من الكوارث والقضاء على المخاطر وغيرها من الإجراءات وأعمال الإنقاذ

وذكرت جمعية الصليب الأحمر الصينية اليوم الثلاثاء أنه تم تخصيص إجمالي 3 آلاف و740 مجموعة من إمدادات الإغاثة للمناطق المتضررة من زلزال الصين في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي البلاد

In a heartwarming turn of events, a 10-year-old girl has been rescued from the rubble of collapsed homes. The scene unfolded after a 7.1-magnitude earthquake rocked Xinjiang Uygur Autonomous Region, NW China early Tuesday. pic.twitter.com/AY9CUXdBzg