إزاي تعرف مين بيتجسس على تليفونك؟.. 7 علامات تدل على تعرضك للخطر

يخشى المستخدمون عادة من اختراق هواتفهم من قبل «الهاكرز»، ما يسهل عملية سرقة المعلومات وبياناتهم الشخصية، إلى جانب الصور والفيديوهات وأرقام الحسابات البنكية، التي تعرضهم إلى الخطر، لذا هناك بعض العلامات التي تدل على أن هاتفك مخترق، وجب الانتباه لها قدر الإمكان.

هناك بعض التطبيقات التي تعمل على تتبع موقعك سرًا، وتتطلع على محادثاتك دون علمك، إلى جانب إمكانية إرسال نسخ من رسائلك أو وسائطك إلى جهاز آخر بسهولة، والسؤال: إزاي تعرف مين بيتجسس على تليفونك؟.

5 علامات تحذيرية تؤكد اختراق هاتفك

توجد الكثير من العلامات التي تشير إلى اختراق هاتفك، يمكن معرفتهم فيما يلي:

تطبيقات لم تقم بتنزيلها

قد تلاحظ في بعض الأحيان ظهور بعض التطبيقات على هاتفك، دون أن تعمل على تنزيلها بنفسك، فوجب عليك في تلك الحالة الحذر، فربما يكون هاتفك مخترقًا، فوجب عليك إذ وجدت ذلك بشكل متكرر الانتباه من فقدان بياناتك.

الهاتف يحتاج إلى الشحن أكثر من مرة

يجد بعض مستخدمي الهواتف أن بطارية الهاتف تنفذ سريعًا، وتحتاج إلى الشحن أكثر من مرة، فذلك يشير إلى عمل بعض التطبيقات في الخلفية، لذا وجب عليك في هذه الحالة التأكد من التطبيقات.

سخونة الهاتف

سخونة الهاتف في بعض الأحيان عن غير المعتاد.. فإذا كنت لا تستخدم هاتفك لفترة، ولاحظت ارتفاع درجة حرارته، فذلك ربما يشير إلى اختراق هاتفك، وهناك شخص ما يتتبعك.

مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك

يشير مقدار البيانات التي يستخدمها هاتفك، إلى وجود بعض برامج التجسس التي تعمل في الخلفية، وإشارة إلى أن هناك شخص يستخدمها، فوجب الانتباه إلى ذلك جيدًا.

إضاءة الهاتف فجأة

إذا لاحظت أن هاتفك يضيء بشكل مفأجى، دون أن تقوم بذلك، فهذه الحالة تشير إلى وجود اختراق من قبل أحد الأشخاص، لتكن هذه العلامات إجابة على سؤال إزاي تعرف مين بيتجسس على تليفونك؟.

5 علامات تدل على تعرضك للخطر

نصح فتحي شمس، الخبير التكنولوجي، خلال حديثه لـ«الوطن»، ببعض الأمور لتجنب حدوث مشاكل، مثل الحرص على عدم تنزيل أي تطبيق من أي رابط أو موقع سوى جوجل بلاي فقط، إلى جانب عدم فتح المستخدمين أي روابط أو لينكات غير موثوق بها، ومراجعة الأذونات التي تطلبها بعض التطبيقات فأحيانًا ما يطلب السماح باستخدام الكاميرا على الرغم من كونه تطبيق للفلاش أو الإضاءة ولا يحتاج ذلك.