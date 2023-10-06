بعد شائعة انقطاعه.. 4 تطبيقات مجانية للتواصل بدون إنترنت

ما زال الحديث عن شائعة انقطاع الإنترنت عن العالم يتداول بين الناس، وبعد التأكد من أن الخبر قديم يعود أصله لمقطع فيديو نُشر لأول مرة في 2018، وعاد للنور مجددًا بعد إعادة نشر الفيديو، كيف يتواصل الناس إذ انقطع الإنترنت وهل هناك تطبيقات تعمل بدون اتصال بالإنترنت، وهو ما توضحه السطور التالية وفق موقع «theweek» البريطاني.

طرق للتواصل بدون إنترنت

لحسن الحظ قام العالم الرقمي بتطوير تطبيقات لمساعدة المستخدمين على التواصل في حالة انقطاع الإنترنت، وهي مجموعة من التطبيقات مستندة إلى الشبكات مثل FireChat وBridgefy وSignal Offline وBriar وتطبيق الراديو الافتراضي Vojer وتساعد على الاتصال بجهات الاتصال الخاصة بك في حالة الطوارئ، ومع ذلك، يرجى ملاحظة أنه يتعين عليك تنزيل التطبيقات من Google Playstore وApp Store عندما يكون لديك إمكانية الوصول إلى الإنترنت أو إذا كنت تتوقع إيقاف تشغيل الإنترنت.

- FireChat

هو تطبيق مراسلة مجاني من نظير إلى نظير يعمل مع أو بدون الإتصال بالإنترنت أو البيانات الخلوية لإرسال النصوص والصور، يتيح لك التطبيق إرسال الرسائل مباشرة بين الأجهزة المحمولة باستخدام الاتصال بـBluetooth أوWiFi، ويعمل كل جهاز مزود بتطبيق FireChat بمثابة مرحل أو برج خلوي، مما يؤدي إلى إنشاء شبكة شبكية بين المجموعات ضمن مسافة 200 قدم في هاتفك للتواصل مباشرة مع الأجهزة الأخرى التي تقوم أيضًا بتشغيل FireChat، لذلك شرط التواصل به أن يحتوي جهازك وجهاز المتلقي لرسائلك على نفس التطبيق.

ينقل Firechat الرسالة من شخص لآخر بتنسيق مشفر أولاً إلى الهاتف المحمول الذي بجانبك، ثم إلى الشخص الذي بجانبه، وهكذا تصل الرسالة إلى الشخص المقصود ولكن بتأخير بسيط، وتزداد كفاءة FireChat مع عدد الأشخاص الذين يستخدمون التطبيق، كلما زاد عدد المستخدمين، كلما تم نقل الرسالة بشكل أكثر فعالية وسرعة.

يحتوي FireChat أيضًا على دردشة عامة حيث تكون الرسائل المنشورة مرئية للآخرين، وفي حالات الطوارئ، يمكن استخدام هذه الميزة للوصول إلى جمهور أكبر، وتم استخدام التطبيق من قبل منظمي المجتمع والمستجيبين للطوارئ والمواطنين العاديين للتواصل عند انقطاعهم عن الشبكات الخارجية، بما في ذلك في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في تايوان وهونج كونج.

- بريدجيفاي

كما هو الحال مع FireChat، يستخدم Bridgefy أيضًا اتصال Bluetooth للاتصال بهواتف مختلفة لنقل الرسائل، ويمكن للهواتف الذكية الاتصال على مسافة 330 قدمًا (100 متر)، كما تقوم الشبكة المتداخلة، مثل تلك الموجودة في FireChat، بتوصيل هاتف ذكي بآخر، كما أنها تنشئ خطًا طويلًا من الاتصالات.

يمكن للمستخدمين استخدام Bridgefy حتى لرسائل «البث»، وهو عبارة عن غرفة دردشة افتراضية، يسمح لك بإرسال رسالة نصية إلى أي شخص من حولك يستخدم أيضًا تطبيق Bridgefy، حتى لو لم يكن موجودًا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك. وأشار خورخي إلى أنه يمكنك التواصل تلقائيًا مع ما يصل إلى 6-7 أشخاص في المرة الواحدة.

- براير

أما Briar هو تطبيق مراسلة آخر يربط هاتفًا بآخر عبر البلوتوث أو Wi-Fi، مما يحافظ على تدفق المعلومات في الأزمات، ويستخدم Briar اتصالات مباشرة ومشفرة بين المستخدمين لمنع المراقبة والرقابة نظرًا لأن الرسائل عبر Briar مشفرة، فقد استبعد التطبيق فرص التهديدات المحتملة للمراقبة والرقابة.

- Signal

هي أيضًا تقنية اتصال من نظير إلى نظير، والتي تمكن أجهزة Android من الاتصال مباشرة ببعضها البعض عبر شبكة WiFi دون أي نقطة وصول وسيطة، على عكس Briar وBridgefy، فإن Signal هو تطبيق مراسلة غير متصل بالإنترنت ويتصل عبر Wifi Direct، ويتيح لك تطبيق Signal التواصل بدون الإنترنت أو الشبكة المحلية في نطاق يصل إلى 100 متر، ويمكن أن تكون المراسلة فردية أو جماعية، كما يتيح لك تطبيق Signal إرسال رسائل صوتية ونصية وصور وفيديو إلى المستخدمين من حولك عبر شبكة WiFi مباشرة.