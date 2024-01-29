أماكن ملاهي للكبار.. لقضاء وقت ممتع والتخلص من ضغوط الحياة

الملاهي من أهم الأماكن الترفيهية التي يقصدها الناس باختلاف أعمارهم؛ لقضاء وقت ممتع ومليء بالإثارة والمتعة، لكن هناك أنواع من الملاهي مخصصة للأطفال وأخرى مخصصة الكبار، فلكل فئة منهم مجموعة مناسبة من الألعاب، لذا نستعرض أماكن ملاهي للكبار لقضاء وقتٍ ممتع.

في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر مجموعة من الملاهي والألعاب المناسبة للكبار، والتي تهدف في المقام الأول إلى توفير أماكن ترفيهية للكبار، بعيدًا عن ضغوطات الحياة اليومية.

أماكن ملاهي للكبار وأنواعها

يوجد في مصر أنواع عدة من ملاهي الكبار منها الترفيهية، والرياضية وغيرها.

الملاهي الترفيهية: ملاهٍ تقدم مجموعة متنوعة من الألعاب الترفيهية، مثل الأفعوانيات، والرولر كوستر، والألعاب المائية، والهوائية، والمغامرات وغيرها.

الملاهي الرياضية: وتقدم تلك الأماكن أنشطة رياضية للزوار، مثل ممارسة كرة القدم، وكرة السلة، وكرة التنس، والسباحة، وركوب الخيل، وغيرها من الألعاب التي تجعل الزائر يقضي يومًا مميزًا.

أماكن ملاهي للكبار في مصر

تنتشر ملاهي الكبار في مصر بمختلف أنحاء المحافظات، ومن أشهرها:

مول مصر.. في مدينة 6 أكتوبر، ويضم مجموعة من الألعاب الترفيهية والسينمات والمسارح.

دريم بارك.. في مدينة 6 أكتوبر، ويضم مجموعة من الألعاب الترفيهية والألعاب المائية، والهوائية، والسباقات، والشلال، ومكان مخصص للألعاب الإلكترونية وغيرها.

ملاهي باسم بارك.. في ترعة المجنونة بالجيزة، وهي مخصصة للبالغين، وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب المميزة، بما في ذلك الأفعوانيات والدوّارات والألعاب المائية.

ملاهي هابي لاند.. في ميدان الجيزة، وهي مكان مخصص للعائلات وتضم مجموعة متنوعة من الألعاب لمختلف الأعمار، وتتميز بوجود عدد من الألعاب المثيرة التي تجذب البالغين، كالدوّارة والصاروخ، وغيرها.

كوكي بارك.. في بولاق الدكرور، وهي ملاهٍ مائية تضم مجموعة متنوعة من الألعاب المائية لجميع الأعمار منها لعبة السفينة، والدوّارة المائية، ولعبة الأفعوانية المائية.

صالات الألعاب الرياضية.. من الأماكن المخصصة للكبار لقضاء أوقاتٍ ممتعة نظرا لوجود عدد كبير من المطاعم والكافيهات التي تُقدّم ألعابًا وأنشطة ترفيهية للبالغين، مثل البلياردو، والبولينج، والألعاب الإلكترونية.

ماجيك لاند.. في مدينة الإسكندرية، وتضم مجموعة من الألعاب الترفيهية والألعاب المائية.

ملاهي للكبار في القاهرة

توجد ملاهي للكبار في القاهرة بالمعادي والتجمع الخامس، ويغلب عليها الطابع العائلي وهي متاحة لمختلف الفئات العمرية ومن أهمها الأماكن التالية:

1- ملاهي الملاهي، وهي أكبر وأجدد الملاهي في القاهرة حاليًا، وتتميز بتنوع الألعاب الموجودة بها وتقسم لعدة مراحل لتناسب جميع الأعمار، وتقع على طريق «العين السخنة - القطامية» - التجمع - القاهرة الجديدة.

وتضم الملاهي العديد من الألعاب الحماسية، مثل: «فلاي فانك، وكاروسيل، والسفينة المتأرجحة، وسيارات التصادم، وألعاب القفز، وروك إن ريس، ودراجون فورس، ومونستر رايد، وإير ترانس، وبيت الرعب، والتزلج على الجليد، والتسلّق، وألعاب الكرنفال، وبنت بول.

2 - فاميلي بارك.. حديقة الأسرة وهي واحدة من أفضل أماكن الملاهي للكبار، إذ تضم عددًا كبيرًا من الأنشطة المختلفة منها النهر السحري، وحديقة الحيوان، إضافة إلى وجود السفاري، والملاعب المفتوحة، وكذا المراكز الثقافية، والمطاعم، وتقع الحديقة على طريق السويس، بالقرب من مدخل «الرحاب 2».

3 - ذا بلات فورم.. واحد من الأماكن التي يقصدها الكبار لقضاء وقتٍ ممتعٍ، وتقع على كورنيش المعادي، فهو عبارة عن تجمعٍ كبيرٍ من الملاهي، والمطاعم، والكافيهات، التي تطل مباشرة على النيل، ما يوفر مكانا مناسبا للاسترخاء، كما يوجد بها ألعاب الترامبولين، والساحات المفتوحة للتزلج، وغير من الألعاب للكبار والصغار أيضًا.

مزايا ملاهي الكبار

توفر ملاهي الكبار مجموعة من المزايا التي تجذب الناس إليها، منها:

الاستمتاع والترفيه.. توفر الملاهي للكبار مجموعة متنوعة من الألعاب والترفيهات التي تمنحهم وقتًا ممتعًا مليئًا بالإثارة والمتعة.

التخلص من التوتر والضغوطات.. تساعد الملاهي الكبار على التخلص من التوتر والضغوطات اليومية، والاستمتاع بوقت من الراحة والاسترخاء.

التواصل الاجتماعي.. توفر الملاهي للكبار فرصة للتواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والأقارب، وقضاء وقت ممتع معهم.

كيف تختار أماكن ملاهي للكبار؟

عند اختيار مكان ملاهي للكبار، عليك أن تراعي احتياجاتك واهتماماتك، فإذا كنت تبحث عن ألعابٍ مثيرةٍ، فيمكنك اختيار ملاهي «باسم بارك، أو هابي لاند، أو كوكي بارك»، أمّا إذا كنت تبحث عن أنشطةٍ ترفيهيةٍ أخرى، فيُمكنك اختيار «مطعم وايت هاوس، أو كوكوز، أو ذا ريزيدنس».