استمرار الزحام على الملاهي والحدائق في سوهاج.. فسح على أد الإيد

شهد ثالث أيام عيد الفطر بمحافظة سوهاج، إقبال الآلاف من الأطفال والشباب والأسر على الملاهي والحدائق العامة، وذلك لتنزه والاستماع بأجواء العيد وذلك في جميع المراكز والمدن من مركز طما شمالًا إلى مركز البلينا جنوبًا.

وقال «سيد خالد»، مزارع، يبلغ من العمر 47 عامًا، يقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، إن فسحة العيد عادة لا يمكن الانقطاع عنها مهما حدث، حيث تمثل لنا هذه الخروج من أجمل الفسح، حيث نأتي أنا وأسرتي ونقوم باستقلال العديد من الألعاب بالملاهي ومنها: «الساقية، ولعبة السيارات، ولعبة الفنجان، والمنخار»، وغيرها من الألعاب.

ويضيف «مهران محمد» أن هذا العام يشهد زحامًا كبيرًا عن الأعوام الماضية، ولكن رغم الزحام الكبير إلا أنه شعرنا بسعادة كبيرة، حيث كانت الفرحة تسيطر على المواطنين أثتاء استقلالهم الألعاب بشتى أنواعها.

اهتمام كبير بالأماكن العامة ومراكز الشباب

وأوضح «جمال ناجي» موظف، أنه هناك اهتمام كبير بالأماكن العامة ومراكز الشباب والحدائق العامة التي جرى تجهيزها بالألعاب والأنشطة المختلفة التي تناسب جميع الأعمار، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية لتوفير بيئة ممتعة ومليئة بالفرح والسعادة للجميع.

فرصة مثالية للاستمتاع بالعيد والترفيه

وأشار «سعد محمد» يقيم بناحية مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، إلى أن الإقبال الكبير على الملاهي والحدائق يعد فرصة مثالية للاستمتاع بعيد الفطر والترفيه عن النفس وقضاء وقت ممتع في جو عائلي، والذي يعكس الروح العالية للمناسبة.

وقال «طارق محمد» صاحب ملاهي السندباد باستاد سوهاج الرياضي، إن عيد الفطر من أهم الأعياد لدينا والمناسبات التي نسعد بها، وذلك لكثرة الإقبال والزحام علينا، حيث أننا تقدم الألعاب بأسعار مخفضة ومنها «لعبة القطار الكهربائي ثمن استقلالها للأطفال 5 جنيهات، 5 جنيهات للعبة الفنجان، 10 جنيهات للسيارات، 5 جنيهات للمراجيح، و5 جنيهات للعبة الهزاز، و10 جنيهات للساقية»

كانت قد أعلنت مدرية الشباب والرياضة، بمحافظة سوهاج، أنه تم توفير الملاهي وافتتاح الحدائق العامة لتوفير بيئة مريحة وآمنة ومليئة بالفرح والسعادة للجميع، وتشجيع المواطنين على استخدام هذه الأماكن العامة للاحتفال بعيد الفطر والترفيه والاستمتاع بالأجواء المميزة.